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ME EXPLICA DIREITO

Sátira na Internet: liberdade de expressão x crime contra religião

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 13:34

Publicado em 

18 dez 2019 às 13:34
"A Primeira Tentação de Cristo", especial de Natal do canal Porta dos Fundos feito para a Netflix, causou polêmica nos últimos dias entre religiosos e até um abaixo-assinado contra a produção foi criado, com quase dois milhões de assinaturas. O filme sugere que Deus, Maria e José formam um triângulo amoroso. Além disso, coloca Jesus Cristo na condição de homessexual. É sobre a discussão jurídica que envolve o tema que a gente conversa com o comentarista Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito.
 
Me Explica Direito - 18-12-19
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também publicou uma nota de repúdio ao vídeo. Apesar de evocar respeito à liberdade de consciência, fez questão de lembrar aos militantes que “Um dia, haveremos de prestar contas de todos os nossos atos”, fazendo clara referência ao julgamento que poderá levar a cada um à condenação eterna".

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