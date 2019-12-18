Sátira na Internet: liberdade de expressão x crime contra religião

"A Primeira Tentação de Cristo", especial de Natal do canal Porta dos Fundos feito para a Netflix, causou polêmica nos últimos dias entre religiosos e até um abaixo-assinado contra a produção foi criado, com quase dois milhões de assinaturas. O filme sugere que Deus, Maria e José formam um triângulo amoroso. Além disso, coloca Jesus Cristo na condição de homessexual. É sobre a discussão jurídica que envolve o tema que a gente conversa com o comentarista Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito.