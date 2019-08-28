Sala de Estado Maior e Cela Especial: quem tem direito?

A prisão recente de advogadas no Espírito Santo reacendeu a discussão sobre o direito de alguns profissionais a uma sala de Estado Maior ou de uma cela especial. A Sala de Estado Maior, em tese, tem como objetivo disponibilizar um espaço para que pessoas que ainda não foram condenadas, e perante a lei são inocentes, aguardem o julgamento de um crime sem sofrer os efeitos do encarceramento. Nesta edição do Me Explica Direito o comentarista Américo Bedê traz mais detalhes do assunto.