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ME EXPLICA DIREITO

Sala de Estado Maior e Cela Especial: quem tem direito?

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 12:19

Publicado em 

28 ago 2019 às 12:19
A prisão recente de advogadas no Espírito Santo reacendeu a discussão sobre o direito de alguns profissionais a uma sala de Estado Maior ou de uma cela especial. A Sala de Estado Maior, em tese, tem como objetivo disponibilizar um espaço para que pessoas que ainda não foram condenadas, e perante a lei são inocentes, aguardem o julgamento de um crime sem sofrer os efeitos do encarceramento. Nesta edição do Me Explica Direito o comentarista Américo Bedê traz mais detalhes do assunto.
Me Explica Direito - Americo Bedê - 28-08-19

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