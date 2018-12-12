Saiba o que diz a legislação sobre a violação sexual mediante fraude

Nesta edição do Me Explica Direito o comentarista Américo Bedê explica quais são os aspectos jurídicos relacionados ao crime de violação sexual mediante fraude. O tema tem sido discutido após o médium João Teixeira de Faria, de 76 anos, conhecido como João de Deus, ter passado a ser investigado pela suspeita de crimes sexuais que teriam sido cometidos durante atendimentos feitos na Casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, em Goiás. Depois da entrevista da coreógrafa holandesa Zahira Leeneke Maus ao programa Conversa com o Bial, da TV Globo, na última sexta-feira (7), mais de 200 mulheres relataram ao Ministério Público abusos cometidos pelo médium.