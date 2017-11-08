Saiba detalhes do pacote de Segurança Pública em tramitação na Câmara

São vários os pacotes que tramitam na Câmara e no Senado envolvendo a segurança pública. Na noite desta terça-feira (07), por exemplo, os deputados aprovaram o Projeto de Lei 2862/04 que retirar do Código Penal o atenuante obrigatório da pena para agentes menores de 21 anos. A matéria, aprovada na forma de uma emenda substitutiva será ainda enviada ao Senado.
Também acabou com a redução à metade dos prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos. Entretanto, foram mantidos no Código Penal os atenuantes e o prazo menor de prescrição para criminosos maiores de 70 anos. Acompanhe o que muda com as explicações do comentarista Americo Bedê.
Me Explica Direito - Americo Bede - 08-11-17