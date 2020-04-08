Redução de salário será válida somente após acordo com sindicatos

Nesta edição do Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê traz como destaque em uma análise a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu que os acordos de redução de salário e jornada de funcionários de empresas privadas apenas terão validade após a manifestação de sindicatos.
A decisão do ministro é liminar (provisória) e ainda precisará ser analisada de forma definitiva pelos demais ministros do STF, mas, na análise de Bedê a tendência é que o Supremo ratifique a liminar pois a decisão está baseada na Constituição.
PODCAST Me Explica Direito - 2.38s - 08-04-20