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ME EXPLICA DIREITO

Redução de salário será válida somente após acordo com sindicatos

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 11:30

Publicado em 

08 abr 2020 às 11:30
Nesta edição do Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê traz como destaque em uma análise a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu que os acordos de redução de salário e jornada de funcionários de empresas privadas apenas terão validade após a manifestação de sindicatos.
A decisão do ministro é liminar (provisória) e ainda precisará ser analisada de forma definitiva pelos demais ministros do STF, mas, na análise de Bedê a tendência é que o Supremo ratifique a liminar pois a decisão está baseada na Constituição. 
PODCAST Me Explica Direito - 2.38s - 08-04-20

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