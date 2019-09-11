Recolhimento de livros e porte de arma: o que diz a legislação?

Dois episódios viraram polêmica nos últimos dias. O primeiro deles envolveu a decisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcello Crivella, que mandou recolher o livro ‘Vingadores, a Cruzada das Crianças’, na Bienal Internacional do Livro, maior evento literário do País. Isso porque a publicação contém uma ilustração LGBT+, de dois personagens masculinos se beijando. A decisão causou revolta entre escritores, editores, organizadores do evento e o público em geral e foi entendida como censura. A medida foi posteriormente derrubada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Um prefeito tem autonomia para determinar o recolhimento de uma publicação?