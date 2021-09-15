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Me Explica Direito

"Racismo reverso": entenda a polêmica que foi parar na Câmara de Vitória

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 11:59

Publicado em 

15 set 2021 às 11:59
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição do "Me Explica Direito", Américo Bedê traz como destaque a polêmica que veio à tona em sessão na Câmara de Vereadores de Vitória na última segunda-feira (13). Durante a sessão, vereadores recorreram ao termo "racismo reverso" para criticar o sistema de reserva de vagas no país. Um deles, o vereador André Brandino (PSC), afirmou já ter sido vítima de racismo por ser branco e disse que a escravidão no Brasil não pode ser justificativa de "reparação histórica" apenas para pessoas negras. Mas, afinal, o que é o racismo? O que configura esse tipo de crime, na prática? Ouça as explicações completas sobre o assunto!
Me Explica Direito - 15-09-21.mp3

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