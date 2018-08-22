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Quem decide se a fronteira do Brasil deve ser fechada ou não?

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 12:07

Publicado em 

22 ago 2018 às 12:07
A situação dos imigrantes venezuelanos em Roraima, que deixam seu país de origem para escapar da crise econômica, social e política, vem trazendo impactos à realidade brasileira. Isso porque o estado de Roraima tem sido a principal porta de entrada dos imigrantes no Brasil. Na última segunda-feira (20), por exemplo, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Sérgio Etchegoyen, afirmou que é “impensável” fechar a fronteira entre o Brasil e a Venezuela, no estado de Roraima. Mas, afinal, fechar  fronteira pode ser um expediente legal? Quem é que tem o poder de decidir se a fronteira pode ou não ser fechada? Confira a explicação do comentarista Américo Bedê, no Me Explica Direito, sobre o tema.
 
Mercado Financeiro - Geraldo Carneiro - 22-08-18

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