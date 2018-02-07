Queda de braço entre Executivo e Judiciário no caso Cristiane Brasil

No quadro Me Explica Direito desta quarta-feira (07), o comentarista Américo Bedê explica a polêmica entre Executivo e Judiciário com a indicação da deputada Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho.

Cristiane é filha do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson e foi indicada pelo partido ao cargo e nomeada em 3 de janeiro pelo presidente da República. No entanto, ela não tomou posse, porque teve sua nomeação barrada na Justiça em diversas instâncias. O governo tem recorrido das decisões contrárias, mas ainda não obteve êxito. Agora, o caso está no STF (Supremo Tribunal Federal).