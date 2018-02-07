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ME EXPLICA DIREITO

Queda de braço entre Executivo e Judiciário no caso Cristiane Brasil

Ouça a análise no quadro Me Explica Direito

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 12:13

Publicado em 

07 fev 2018 às 12:13
No quadro Me Explica Direito desta quarta-feira (07), o comentarista Américo Bedê explica a polêmica entre Executivo e Judiciário com a indicação da deputada Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. 
Cristiane é filha do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson e foi indicada pelo partido ao cargo e nomeada em 3 de janeiro pelo presidente da República. No entanto, ela não tomou posse, porque teve sua nomeação barrada na Justiça em diversas instâncias. O governo tem recorrido das decisões contrárias, mas ainda não obteve êxito. Agora, o caso está no STF (Supremo Tribunal Federal).
Me Explica Direito - Americo Bedê - 07-02-18

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