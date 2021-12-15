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Me Explica Direito

Quando o Executivo não age, o Judiciário deve agir?

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 12:06

Publicado em 

15 dez 2021 às 12:06
Escultura
Escultura "A Justiça", de Alfredo Ceschiatti, em frente ao edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
No último sábado (11), o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a obrigatoriedade do 'passaporte da vacina' - o comprovante de vacinação para viajantes, brasileiros e estrangeiros, que chegarem ao país. A medida foi tomada diante de uma ação do partido Rede Sustentabilidade que tentava obrigar o governo federal a adotar medidas sanitárias. No despacho, Barroso citou "inércia do governo federal" em revisar uma portaria que dita medidas de biossegurança, principalmente levando em consideração a descoberta da variante ômicron. O papel do Supremo Tribunal Federal e seus ministros, constitucionalmente, é guardar a Constituição Federal. Mas cabe à Suprema Corte brasileira agir em situações que seriam de responsabilidade do Executivo? Assunto para Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. Acompanhe!
Me Explica Direito - 15-12-21.mp3

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