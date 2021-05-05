Quais os direitos e deveres de quem é convocado por uma CPI?

Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê traz como destaque o assunto do momento no noticiário: o andamento da CPI da Covid. Entre os fatos que despertaram a atenção nas últimas horas é que a Comissão Parlamentar de Inquérito decidiu na terça-feira (4) remarcar para o próximo dia 19 o depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. O depoimento, um dos mais aguardados pela CPI, estava marcado para esta quarta (5), mas o ex-ministro disse ter tido contato recente com pessoas que contraíram a covid-19. A fala de Eduardo Pazuello é uma das mais aguardados pelos integrantes da CPI. O general do Exército comandou o Ministério da Saúde entre maio de 2020 e março de 2021. Bedê traz as explicações que envolvem o tema e sinaliza, por exemplo, quais são os direitos e deveres de quem é convocado pela Comissão. Confira a análise completa!