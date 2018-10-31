Proposta para para abater criminosos em favelas gera polêmica

As discussões envolvendo a pauta de segurança pública continuam a movimentar o ambiente político, mesmo após o resultado das eleições. Eleito governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, afirmou em entrevista nesta terça-feira (30), ter solicitado levantamento de quantos "snipers" – atiradores de elite – existem em unidades especiais das polícias Militar e Civil.
Ao tratar dos atiradores de elite das corporações, Witzel respondeu a pergunta sobre uma de suas propostas que buscou enfatizar durante a campanha: abater criminosos que estejam com fuzis. Nesta edição do quadro Me Explica Direito, confira uma análise sobre o que prevê a Constituição na questão criminal e o papel que o Estado pode exercer nestas condições. Confira!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 31-10-18