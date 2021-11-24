Projeto polêmico: Câmara no ES quer proibir passaporte da vacina

Nesta semana foi destaque a notícia de que a Câmara de Vitória tenta aprovar uma lei que proíbe a exigência do "passaporte da vacina" contra a Covid-19 em estabelecimentos públicos e privados da Capital. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça, Serviço Público e Redação da Câmara, por 4 votos a 1, na última segunda-feira (22). O texto ainda precisa ser votado pelos demais vereadores e sancionado pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) para virar lei. Tema para análise do comentarista Américo Bedê nesta edição do "Me Explica Direito".