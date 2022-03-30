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Me Explica Direito

Proibição de manifestações no Lollapalooza é censura?

Ouça a análise de Américo Bedê

Publicado em 30 de Março de 2022 às 12:05

Publicado em 

30 mar 2022 às 12:05
Banda Fresno projeta
Banda Fresno projeta "Fora Bolsonaro" no palco durante o festival Lollapalooza Crédito: (Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press/Ag. O Globo)
O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revogou nesta terça-feira (29) a sua decisão de impedir manifestações políticas no festival de música Lollapalooza, concedida no último domingo. A decisão de Araujo foi tomada após o autor da ação, o PL, desistir do processo. 
O ministro do TSE, Raul Araújo, disse que os artistas, individualmente, "têm garantida, pela Constituição Federal, a ampla liberdade de expressão", mas que sua determinação de domingo "foi tomada com base na compreensão de que a organização do evento promovia propaganda política ostensiva estimulando os artistas". Ouça a análise do comentarista Américo Bedê.
Me Explica Direito - 30-03-22.mp3

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