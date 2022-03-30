Proibição de manifestações no Lollapalooza é censura?

O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revogou nesta terça-feira (29) a sua decisão de impedir manifestações políticas no festival de música Lollapalooza, concedida no último domingo. A decisão de Araujo foi tomada após o autor da ação, o PL, desistir do processo.

O ministro do TSE, Raul Araújo, disse que os artistas, individualmente, "têm garantida, pela Constituição Federal, a ampla liberdade de expressão", mas que sua determinação de domingo "foi tomada com base na compreensão de que a organização do evento promovia propaganda política ostensiva estimulando os artistas". Ouça a análise do comentarista Américo Bedê.