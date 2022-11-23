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Me Explica Direito

Prisão especial para quem tem ensino superior fere princípio da isonomia?

Ouça a participação do comentarista Américo Bedê

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 12:06

Publicado em 

23 nov 2022 às 12:06
Prisão, cadeira, cela
prisão Crédito: Pixabay
Um dia após o início do julgamento, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a análise da ação que questiona a prisão especial por quem tem curso superior. O ministro Dias Toffoli pediu vista, no último sábado (19), e paralisou o andamento do processo. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. 
No relatório, Moraes escreveu que o benefício é inconstitucional e fere o princípio da isonomia. Segundo o ministro, a prisão especial transmite a “inaceitável mensagem” de que pessoas sem nível superior "não se tornaram pessoas dignas de tratamento especial por parte do Estado, no caso, de uma prisão especial" e contrapõe-se aos objetivos da Constituição de construir uma sociedade justa e de reduzir as desigualdades sociais. Tema para análise do comentarista Américo Bedê, nesta edição do "Me Explica Direito". Ouça a conversa completa!
Me Explica Direito - 23-11-22.mp3

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