Prisão domiciliar: saiba como funciona

Adriana Ancelmo e Marcelo Odebrecht. O que eles têm em comum nesta semana? Ambos estão agora em prisão domiciliar. O ex-presidente da empreiteira vai para casa com uma tornozeleira eletrônica e cumprirá o restante de sua pena em uma casa de luxo em São Paulo.

A mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, com pena de mais de 18 anos, novamente estará cumprindo sua pena em casa. Ela havia voltado à cadeia no mês passado.

Você sabe como realmente funciona a prisão em tipo de regime domiciliar? Confira nesta edição do quadro Me Explica Direito a análise do comentarista Américo Bedê!