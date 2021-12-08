Prescreveu? Entenda por que MPF pediu arquivamento do caso do tríplex

O Ministério Público Federal pediu o arquivamento do caso do triplex do Guarujá, envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Procuradoria da República no Distrito Federal recomendou o arquivamento da denúncia contra Lula devido à prescrição do fato. A manifestação do MPF ocorre após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter considerado o ex-juiz Sergio Moro suspeito, ou seja, parcial na condução do caso e anular a condenação do ex-presidente. Com a anulação da condenação, a investigação foi encaminhada para a Justiça Federal em Brasília e teria que recomeçar do zero. Nesta edição do Me Explica Direito, Américo Bedê explica o pedido. Acompanhe!