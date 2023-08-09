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Me Explica Direito

Porte de maconha para uso pessoal: entenda a discussão no STF

Ouça a participação do comentarista Américo Bedê

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 12:09

Publicado em 

09 ago 2023 às 12:09
A Justiça é uma escultura localizada em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no Distrito Federal
A Justiça é uma escultura localizada em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no Distrito Federal Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, liberou nesta terça-feira (8) para retomada de julgamento a ação que discute descriminalização do porte de drogas para uso próprio. A ação não trata da venda de drogas, que continuará ilegal qualquer que seja o resultado. O ministro Alexandre de Moraes propôs a fixação de um critério nacional, exclusivamente em relação à maconha, para diferenciar usuários de traficantes. O comentarista Américo Bedê trata do assunto nesta edição do “Me Explica Direito”. 
CBN - CBN Me Explica Direito - 09-08-23

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