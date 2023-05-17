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Me Explica Direito

Por que jogos de azar são proibidos e sites de apostas são permitidos?

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 12:04

Publicado em 

17 mai 2023 às 12:04
Apostas esportivas são permitidas no Brasil? Entenda o assunto
Apostas esportivas são permitidas no Brasil? Entenda o assunto Crédito: Pixabay
O Ministério Público de Goiás (MP-GO) apura uma suposta série de manipulações de partidas de futebol em todo o Brasil. Segundo as investigações, há indícios de irregularidades em confrontos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2022 e de torneios estaduais deste ano. O suposto esquema se valia de apostas em sites esportivos, com uma suposta quadrilha aliciando atletas profissionais para que praticassem determinados atos durante os jogos, como tomar cartões amarelos ou vermelho e, assim, os apostadores conseguissem um retorno garantido. A interferência beneficiaria os apostadores em detrimento das casas de apostas, que estariam sendo lesadas pelas manipulações. Ainda de acordo com as investigações do Ministério Público, o grupo criminoso aliciava jogadores para que eles manipulassem situações de jogo e, assim, os integrantes da organização garantissem o resultado das suas apostas esportivas. O tema tem gerado a seguinte discussão: qual a diferença entre jogos de azar e apostas esportivas em sites? O que pode e não pode? O comentarista Américo Bedê explica nesta edição do "Me Explica Direito". 
CBN - Me Explica Direito - 17-05-23.mp3

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