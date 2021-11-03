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Me Explica Direito

Por que casos como o de Maurício Souza enfrentam barreiras na Justiça

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 12:05

Publicado em 

03 nov 2021 às 12:05
Maurício Souza em jogo de vôlei nas Olimpíadas de Tóquio
Maurício Souza em jogo de vôlei nas Olimpíadas de Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB
Vinte parlamentares representantes das causas LGBTQUIA+ de todo o país protocolaram uma representação no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra o jogador de vôlei Maurício Souza por causa dos comentários homofóbicos do atleta nas redes sociais. O grupo, que inclui vereadores, deputados e um senador de 13 estados brasileiros e sete partidos políticos, também notificou oficialmente o Instagram, solicitando a remoção dos conteúdos preconceituosos da rede. Os parlamentares ainda pedem uma audiência para discutir o caso e as políticas de combate ao discurso de ódio adotadas pela empresa. Enquanto os parlamentares recorrem à Justiça, parte da população ainda trata as críticas de Maurício sobre o novo Super-Homem, que será bissexual na nova leva de quadrinhos, como “liberdade de expressão”. O comentarista Américo Bedê trata do tema nesta edição do "Me Explica Direito". 
Me Explica Direito - 03-11-21

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