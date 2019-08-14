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ME EXPLICA DIREITO

Por que a Justiça determina que Alexandre Nardoni volte para prisão?

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 12:11

Publicado em 

14 ago 2019 às 12:11
Nesta edição do quadro Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê detalha como funcionam os regimes semiaberto e fechado perante a legislação brasileira. O tema voltou a ser discutido, nesta semana, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que Alexandre Nardoni,condenado por matar a filha Isabella, em 2008, voltasse para o regime fechado. No semiaberto desde o fim de abril, o preso está em saída temporária de Dia dos Pais. Com a decisão, Nardoni terá de retornar ao regime fechado na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior paulista.
Me Explica Direito - Americo Bedê - 14-08-19

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