Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ME EXPLICA DIREITO

Plenário aprova regulamentação de aplicativos de transporte

As principais mudanças foram a retirada do texto da exigência de placa vermelha no transporte por aplicativo e da obrigação de os motoristas do aplicativo serem donos do automóvel usado no transporte

Publicado em 01 de Novembro de 2017 às 12:16

Publicado em 

01 nov 2017 às 12:16
O Plenário do Senado aprovou com 46 votos a favor, 10 contrários e uma abstenção, o Projeto de Lei da Câmara que regulamenta o funcionamento de aplicativos de transporte. Aprovado com emendas, o texto volta para a análise dos deputados. As principais mudanças foram a retirada do texto da exigência de placa vermelha no transporte por aplicativo e da obrigação de os motoristas do aplicativo serem donos do automóvel usado no transporte. Quem explica as mudanças na lei é o comentarista Américo Bedê.
O assunto, é claro, gerou discussões em todo o País - com mobilizações e passeatas dos profissionais de aplicativos de transporte individual pago. Nesta edição do quadro Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê, analisa o projeto de lei e explica os próximos passos que envolvem a discussão. Confira!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 01-11-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Prepara o casaco! Corpus Christi será de muito frio na região Serrana do ES
Imagem de destaque
Leopardo-das-neves: 8 curiosidades sobre esse felino raro 
Imagem de destaque
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (03) em queda de 1,67%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados