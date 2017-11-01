Plenário aprova regulamentação de aplicativos de transporte

O Plenário do Senado aprovou com 46 votos a favor, 10 contrários e uma abstenção, o Projeto de Lei da Câmara que regulamenta o funcionamento de aplicativos de transporte. Aprovado com emendas, o texto volta para a análise dos deputados. As principais mudanças foram a retirada do texto da exigência de placa vermelha no transporte por aplicativo e da obrigação de os motoristas do aplicativo serem donos do automóvel usado no transporte. Quem explica as mudanças na lei é o comentarista Américo Bedê.