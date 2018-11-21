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ME EXPLICA DIREITO

Plano do CNJ prevê reduzir população carcerária no País

A análise é do comentarista Américo Bedê

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 12:09

Publicado em 

21 nov 2018 às 12:09
Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que o Brasil atingiu, no ano de 2016, o terceiro lugar em população em privação de liberdade no mundo. Naquele ano, eram 726 mil pessoas nessa condição no País. Ainda segundo dados do Banco Nacional do Monitoramento de Prisões do CNJ, em agosto de 2018, havia 602.217 pessoas no cadastro nacional de presos.
Diante desse cenário, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli, pretende implementar ações para diminuir a população prisional em até 40% durante sua gestão, até setembro de 2020. Dentre elas, estão o cadastro biométrico de todos os detentos do País, retomar mutirões carcerários e fortalecer as audiências de custódia. Nesta edição do quadro Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê analisa as propostas do CNJ. Confira!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 21-11-18

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