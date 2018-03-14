Pesquisa eleitoral poderá ter afirmação difamatória

Insegurança jurídica “versus” liberdade de expressão: TSE revoga resolução que restringia pesquisas eleitorais. Nesta última semana, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revogou a resolução que restringia temas que poderiam ser abordados e ameaçava punir questionários que incluíssem informações consideradas caluniosas, difamatórias, injuriosas ou que seriam sabiamente inverídicas em pesquisas eleitorais. A resolução foi polêmica e o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, afirmou que ela “acabou gerando incerteza jurídica sobre seu alcance”. Confira a análise do comentarista Américo Bedê, no quadro Me Explica Direito!