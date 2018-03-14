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ME EXPLICA DIREITO

Pesquisa eleitoral poderá ter afirmação difamatória

Entenda o que muda na análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 14 de Março de 2018 às 12:05

Publicado em 

14 mar 2018 às 12:05
Insegurança jurídica “versus” liberdade de expressão: TSE revoga resolução que restringia pesquisas eleitorais. Nesta última semana, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revogou a resolução que restringia temas que poderiam ser abordados e ameaçava punir questionários que incluíssem informações consideradas caluniosas, difamatórias, injuriosas ou que seriam sabiamente inverídicas em pesquisas eleitorais. A resolução foi polêmica e o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, afirmou que ela “acabou gerando incerteza jurídica sobre seu alcance”. Confira a análise do comentarista Américo Bedê, no quadro Me Explica Direito!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 14-03-18

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