Penas máximas: entenda caso de condenação com mais de mil anos

Um homem foi condenado a 1.080 anos de reclusão por estupro contra a própria enteada em pelo menos 90 ocasiões distintas. O crime ocorria em Santa Catarina. O réu foi preso em flagrante ao ser surpreendido pela mãe da criança, que já estava desconfiada do crime. A pena do acusado, em regime inicial fechado e sem direito a recorrer em liberdade, é uma das maiores da história da Justiça.
A violência teve início em 2019, quando a menina tinha apenas oito anos, e durou até 2023. No cálculo da pena, o juiz levou em conta a habitualidade da prática. Nesta edição do Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê explica a sentença.
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