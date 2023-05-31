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Me Explica Direito

Penas máximas: entenda caso de condenação com mais de mil anos

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 12:14

Publicado em 

31 mai 2023 às 12:14
Justiça, lei, sentença, direito
Justiça, lei, sentença, direito Crédito: Freepik
Um homem foi condenado a 1.080 anos de reclusão por estupro contra a própria enteada em pelo menos 90 ocasiões distintas. O crime ocorria em Santa Catarina. O réu foi preso em flagrante ao ser surpreendido pela mãe da criança, que já estava desconfiada do crime. A pena do acusado, em regime inicial fechado e sem direito a recorrer em liberdade, é uma das maiores da história da Justiça.
A violência teve início em 2019, quando a menina tinha apenas oito anos, e durou até 2023. No cálculo da pena, o juiz levou em conta a habitualidade da prática. Nesta edição do Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê explica a sentença. 
CBN - Me Explica Direito - 31-05-23.mp3

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