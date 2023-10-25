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Me Explica Direito

Pena por tráfico de pouca droga deve ser cumprida em regime aberto; entenda

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 12:11

Publicado em 

25 out 2023 às 12:11
Maconha, droga
Maconha, droga Crédito: Pexels
O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou na última semana, por unanimidade, que o regime adequado para o cumprimento de condenações por tráfico privilegiado é o aberto. A tese foi aprovada na forma da chamada súmula vinculante - instrumento usado pelo Supremo para uniformizar decisões judiciais em todo o País. O tráfico privilegiado é aquele que envolve pouca quantidade de drogas, réus com bons antecedentes e sem provas de envolvimento com facções criminosas. Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê fala sobre o assunto. 
CBN - Me Explica Direito - 25-10-23 .mp3

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