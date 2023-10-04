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Me Explica Direito

Passando a limpo: o que faz um conselheiro tutelar?

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 12:16

Publicado em 

04 out 2023 às 12:16
Conselho Tutelar da Serra
Fabrício Christ Crédito: Fabrício Christ
As eleições que ocorreram no último fim de semana em todo o país despertaram curiosidade sobre a profissão dos conselheiros tutelares. De acordo com Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), são atribuições do Conselho Tutelar e, portanto, dos membros que o compõem, atender crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados. Além disso, o conselheiro tutelar é responsável por promover o encaminhamento de situações aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade. Qualquer cidadão pode acionar o Conselho Tutelar e fazer uma denúncia anônima.  Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê traz detalhes do assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Me Explica Direito - 04-10-23.mp3

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