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ME EXPLICA DIREITO

Palavra final sobre candidatura de Lula deve ser dada pelo STF

Ouça as análises no neste quadro "Me explica direito"

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 12:42

Publicado em 

18 jul 2018 às 12:42
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode decidir durante o recesso de julho sobre pedido de dois coordenadores do Movimento Brasil Livre (MBL) para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja declarado imediatamente inelegível. Eles querem que a Corte eleitoral decida sobre o tema antes mesmo do registro das candidaturas, cujo prazo final é 15 de agosto. O comentarista Américo Bedê, no Me Explica Direito, analisa que, como o prazo do registro termina depois do período de recesso, o pedido não chega a cumprir requisitos para ser analisado no plantão. E, a observar as questões jurídicas e as partes envolvidas, a palavra final deverá ser dada após análise do Supremo Tribunal Federal (STF). Ouça a análise:
Me Explica Direito - Americo Bedê - 18-07-18

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