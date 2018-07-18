Palavra final sobre candidatura de Lula deve ser dada pelo STF

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode decidir durante o recesso de julho sobre pedido de dois coordenadores do Movimento Brasil Livre (MBL) para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja declarado imediatamente inelegível. Eles querem que a Corte eleitoral decida sobre o tema antes mesmo do registro das candidaturas, cujo prazo final é 15 de agosto. O comentarista Américo Bedê, no Me Explica Direito, analisa que, como o prazo do registro termina depois do período de recesso, o pedido não chega a cumprir requisitos para ser analisado no plantão. E, a observar as questões jurídicas e as partes envolvidas, a palavra final deverá ser dada após análise do Supremo Tribunal Federal (STF). Ouça a análise: