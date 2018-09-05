Uma determinação do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), nas últimas semanas, causou polêmica no mundo jurídico. Por meio desta determinação seria exigido que o Brasil garanta o direito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em segundo instância, de se candidatar nas eleições deste ano.
Mas, afinal, os países devem seguir as determinações da ONU? Até que ponto a soberania nacional pode ser influenciada por meio dessas determinações? Confira a análise do comentarista Américo Bedê, no Me Explica Direito, sobre o tema. Confira!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 05-09-18