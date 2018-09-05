Países devem seguir as determinações da ONU?

Uma determinação do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), nas últimas semanas, causou polêmica no mundo jurídico. Por meio desta determinação seria exigido que o Brasil garanta o direito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em segundo instância, de se candidatar nas eleições deste ano.