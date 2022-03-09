Os caminho para perda do mandato: o caso Arthur do Val que é alvo de pedidos de cassação

O deputado estadual por São Paulo, Arthur do Val, alvo de ao menos 12 representações no Conselho de Ética da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) em razão de suas falas sobre mulheres ucranianas em um áudio vazado, deverá responder a um processo único, que poderá culminar com advertências, suspensão ou até sua cassação. Arthur do Val foi à Ucrânia em meio ao conflito instaurado no país e chegou a postar uma foto nas redes sociais, na qual estaria ajudando a produzir coquetéis molotov para combater soldados russos. Ao deixar o país, na fronteira com a Eslováquia, o deputado enviou um áudio a amigos, elogiando a beleza das refugiadas. Em seguida, afirmou que pretende voltar ao Leste Europeu e disse que as mulheres são “fáceis” por serem pobres. O comentarista Américo Bedê, nesta edição do "Me Explica Direito", fala sobre o tema e explica os caminhos que podem levar a perda do mandato. Ouça a conversa completa!