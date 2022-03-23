Ordem de bloqueio ao Telegram gera discussão sobre censura

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes revogou no domingo (20) a decisão, assinada por ele mesmo na última sexta-feira (18), que determinava o bloqueio do aplicativo Telegram em todo o país. Segundo Moraes, a revogação foi definida porque o Telegram cumpriu as determinações judiciais que estavam pendentes – e que tinham levado o ministro a definir a suspensão do app. Por um lado especialistas apontam que o aplicativo de troca de mensagens atua à margem da lei brasileira e não colabora com autoridades. Outros, alegam a tentativa de censura. Tema para análise de Américo Bedê, nesta edição do "Me Explica Direito".