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Me Explica Direito

Ordem de bloqueio ao Telegram gera discussão sobre censura

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 23 de Março de 2022 às 12:05

Publicado em 

23 mar 2022 às 12:05
Telegram, Whatsapp, aplicativo de mensagens
Telegram, Whatsapp, aplicativo de mensagens Crédito: Unsplash
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes revogou no domingo (20) a decisão, assinada por ele mesmo na última sexta-feira (18), que determinava o bloqueio do aplicativo Telegram em todo o país. Segundo Moraes, a revogação foi definida porque o Telegram cumpriu as determinações judiciais que estavam pendentes – e que tinham levado o ministro a definir a suspensão do app. Por um lado especialistas apontam que o aplicativo de troca de mensagens atua à margem da lei brasileira e não colabora com autoridades. Outros, alegam a tentativa de censura. Tema para análise de Américo Bedê, nesta edição do "Me Explica Direito". 
Me Explica Direito - 23-03-22.mp3

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