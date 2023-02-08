Ódio nas redes: Samara Joy precisaria entrar na Justiça para que brasileiros respondam por crime?

A cantora norte-americana Samara Joy venceu o Grammy de artista revelação, o chamado Oscar da música. Mas o que era para ser um momento de alegria e exaltação da artista virou um debate sobre ódios nas redes sociais. Desde que o resultado foi anunciado, seguidores da Anitta, cantora brasileira que competia na mesma categoria e foi derrotada, enchem as publicações de Samara com comentários de ódio. Seria uma suposta defesa de Anitta. Mas considerando que os autores dos comentários são brasileiros e a vítima, dos Estados Unidos, o que pode acontecer como resultado do ódio nas redes? Samara Joy precisaria entrar na Justiça brasileira para que os brasileiros respondam por crime? Nesta edição do Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê explica as possíveis consequências e quais são os direitos da cantora norte-americana na internet. Acompanhe!