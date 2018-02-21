No quadro Me Explica Direito desta quarta-feira (21), o comentarista Américo Bedê explica o que prevê a legislação sobre estupro de vulnerável.
Me Explica Direito - Americo Bedê - 21-02-18
Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 12:38
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