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Me Explica Direito

O que leva à prática da justiça com as próprias mãos no Brasil?

Ouça análise de Américo Bedê

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 12:06

Publicado em 

02 jun 2021 às 12:06
Justiça com as próprias mãos
Justiça com as próprias mãos Crédito: Amarildo
No último domingo (30), um idoso de 74 anos foi morto a pauladas por alguns moradores do bairro Central Carapina, na Serra, após comentários de que ele teria estuprado duas crianças. O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, disse que a Polícia Civil investiga o caso e repudiou "fazer justiça com as próprias mãos". Assunto para Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. O que leva à prática da justiça com as próprias mãos no Brasil? Acompanhe!
Me Explica Direito - 02-06-21.mp3

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