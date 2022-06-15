O que é perdão judicial e quem pode recebê-lo

Um comerciante de 39 anos, preso por abandono de incapaz depois que a filha de 6 anos foi deixada sozinha e caiu do 12º andar de um prédio no litoral de São Paulo, pode receber perdão judicial. O desfecho é possível se o histórico demonstrar que havia bom relacionamento familiar, sem episódios de negligência ou maus tratos com a criança ou outros menores. Assunto para Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito, que esclarece o que é o perdão judicial e quem pode ser beneficiado com a medida.