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Me Explica Direito

O que é perdão judicial e quem pode recebê-lo

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 12:00

Publicado em 

15 jun 2022 às 12:00
Justiça, juiz, julgamento
Justiça, juiz, julgamento Crédito: Pexels
Um comerciante de 39 anos, preso por abandono de incapaz depois que a filha de 6 anos foi deixada sozinha e caiu do 12º andar de um prédio no litoral de São Paulo, pode receber perdão judicial. O desfecho é possível se o histórico demonstrar que havia bom relacionamento familiar, sem episódios de negligência ou maus tratos com a criança ou outros menores. Assunto para Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito, que esclarece o que é o perdão judicial e quem pode ser beneficiado com a medida. 
Me Explica Direito -15-06-22

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