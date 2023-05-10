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Me Explica Direito

O que diz o direito sobre produzir provas contra si mesmo

Ouça a participação do comentarista Américo Bedê

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 12:03

Publicado em 

10 mai 2023 às 12:03
Justiça, julgamento, corte
justiça Crédito: Yeko Photo Studio/Freepik
Na madrugada do último sábado (06), o deputado estadual Lucas Polese (PL) se recusou a realizar o teste do bafômetro enquanto estava com um carro oficial da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Em nota enviada a imprensa, o deputado disse que no momento em que foi parado pela blitz, finalizava a última agenda oficial do dia e que optou por não fazer o teste do bafômetro por por orientação jurídica. De acordo com a Assembleia, os pontos aplicados na Carteira de Habilitação e o valor da multa são de responsabilidade do condutor indicado no auto de infração lavrado pelo oficial durante realização da blitz. Ou seja, o deputado quem deverá pagar a multa e ter os pontos descontados na carteira. Mas o que diz o direito sobre produzir provas contra si mesmo? Tema para o comentarista Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito. 
CBN - Me Explica Direito - 10-05-23.mp3

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