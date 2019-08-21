Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ME EXPLICA DIREITO

O que diz a lei: suspeitos com fuzis nas ruas podem ser abatidos?

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 12:24

Publicado em 

21 ago 2019 às 12:24
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), quer recorrer ao Supremo Tribunal Federal com uma medida judicial para garantir o direito dos policiais de abaterem criminosos que estiverem portando fuzis nas ruas. As declarações foram feitas no mesmo dia em que um sequestrador foi morto por um sniper, após fazer 37 pessoas reféns em um ônibus na Ponte Rio-Niterói. O que diz a legislação brasileira sobre legítima defesa? Quem explica é o comentarista Américo Bedê.
Me Explica Direito - Americo Bedê - 21-08-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados