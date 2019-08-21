O que diz a lei: suspeitos com fuzis nas ruas podem ser abatidos?

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), quer recorrer ao Supremo Tribunal Federal com uma medida judicial para garantir o direito dos policiais de abaterem criminosos que estiverem portando fuzis nas ruas. As declarações foram feitas no mesmo dia em que um sequestrador foi morto por um sniper, após fazer 37 pessoas reféns em um ônibus na Ponte Rio-Niterói. O que diz a legislação brasileira sobre legítima defesa? Quem explica é o comentarista Américo Bedê.