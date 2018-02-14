O que diz a lei sobre o teste do bafômetro

A lei seca estabelece atualmente que qualquer quantidade de álcool registrada no bafômetro sujeita o motorista à infração gravíssima. Caso o aparelho registre uma quantidade igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool, o condutor será acusado de crime de trânsito, segundo o artigo 306.

Uma das maiores polêmicas da lei é exatamente essa regra. Afinal a Constituição Federal no garante o direito de não produzir provas contra si mesmo. Este é o assunto do quadro Me Explica Direito desta quarta-feira (14). Acompanhe a análise do comentarista Américo Bedê.