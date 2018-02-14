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ME EXPLICA DIREITO

O que diz a lei sobre o teste do bafômetro

Acompanhe a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 12:51

Publicado em 

14 fev 2018 às 12:51
A lei seca estabelece atualmente que qualquer quantidade de álcool registrada no bafômetro sujeita o motorista à infração gravíssima. Caso o aparelho registre uma quantidade igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool, o condutor será acusado de crime de trânsito, segundo o artigo 306.
Uma das maiores polêmicas da lei é exatamente essa regra. Afinal a Constituição Federal no garante o direito de não produzir provas contra si mesmo. Este é o assunto do quadro Me Explica Direito desta quarta-feira (14). Acompanhe a análise do comentarista Américo Bedê. 
Me Explica Direito - Americo Bedê - 14-02-18

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