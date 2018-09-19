O que diz a legislação sobre o desacato à autoridade

O sargento da Polícia Militar Isaías Segades de Souza, de 50 anos, que agrediu com um tapa uma adolescente de 14 anos, foi afastado do policiamento das ruas pelo comando da Polícia Militar. Ele vai trabalhar internamente na corporação, em atividades administrativas. No último domingo, o PM e uma família se agrediram no canteiro central da Avenida-Norte Sul, após o carro onde estavam pai e filha colidirem contra o veículo do PM. O empresário Odorico Coelho, de 50 anos, compareceu à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) para registrar um boletim de ocorrência contra o sargento da PM.