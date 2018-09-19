O que diz a legislação sobre o desacato à autoridade

O sargento da Polícia Militar Isaías Segades de Souza, de 50 anos, que agrediu com um tapa uma adolescente de 14 anos, foi afastado do policiamento das ruas pelo comando da Polícia Militar. Ele vai trabalhar internamente na corporação, em atividades administrativas. No último domingo, o PM e uma família se agrediram no canteiro central da Avenida-Norte Sul, após o carro onde estavam pai e filha colidirem contra o veículo do PM. O empresário Odorico Coelho, de 50 anos, compareceu à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) para registrar um boletim de ocorrência contra o sargento da PM.
Para ele, o PM cometeu um crime ao dar um tapa na cara da filha, que é adolescente. A filha dele respondeu por desacato à autoridade e foi reintegrada à família. Nesta edição do Me Explica Direito o comentarista Américo Bedê traz luz sobre o tema que envolve, em especial, o desacato à autoridade. Sob quais casos é considerado desacato? O que prevê a legislação sobre o assunto? Confira!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 19-09-18