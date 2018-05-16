O que caracteriza caso de legítima defesa

No último final de semana, em um evento de dia das mães, em São Paulo, uma mãe PM reagiu a um assalto em frente à escola do filho e matou o criminoso utilizando a arma de fogo. A Policial Militar, inclusive, recebeu homenagens da prefeitura de São Paulo pela atitude. O comentarista Américo Bedê explica que a situação caracteriza, sim, caso de legítima defesa. "A policial estava envolvida numa situação onde a vida de outras pessoas também estava em risco e caracterizou, sim, legítima defesa", explica.