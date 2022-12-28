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Me Explica Direito

O que acontece se Bolsonaro se recusar a sair da presidência?

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 12:03

Publicado em 

28 dez 2022 às 12:03
Jair Bolsonaro, presidente da República
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Marcos Corrêa/PR
A partir de 2023, o Palácio da Alvorada será ocupado por Lula. Jair Bolsonaro, que tem até o fim de seu mandato para sair do local, não deu nenhuma declaração sobre quando pretende desocupar o espaço. Mas, o que acontece caso Bolsonaro se recuse a deixar sua cadeira no Palácio do Planalto? Especialistas apontam que o ato consistiria no crime de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tema para o comentarista Américo Bedê, nesta edição do "Me Explica Direito". 
Me Explica Direito - 28-12-22.mp3

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