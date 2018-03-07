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ME EXPLICA DIREITO

O que acontece com Lula após o STJ negar o habeas corpus

Confira a explicação do comentarista Américo Bedê

Publicado em 07 de Março de 2018 às 12:07

Publicado em 

07 mar 2018 às 12:07
Na última terça-feira (6), a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou - por unanimidade (5 votos a 0) em julgamento a concessão de um habeas corpus preventivo pedido pela defesa para evitar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá (SP). 
Nesta edição do Me Explica Direito o comentarista Américo Bedê explica a decisão da justiça e quais são os próximos recursos. 
Me Explica Direito - Americo Bedê - 07-03-18
 
 
 

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