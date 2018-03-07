O que acontece com Lula após o STJ negar o habeas corpus

Na última terça-feira (6), a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou - por unanimidade (5 votos a 0) em julgamento a concessão de um habeas corpus preventivo pedido pela defesa para evitar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá (SP).