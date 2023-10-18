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Me Explica Direito

O que a lei diz sobre o crime de "omissão de socorro"?

Ouça a participação do comentarista Américo Bedê

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 12:12

Publicado em 

18 out 2023 às 12:12
Justiça, julgamento, corte
O assunto é o "juridiquês"! Crédito: Yeko Photo Studio/Freepik
Foi destaque no noticiário nos últimos dias a informação de que a Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e determinou que o apresentador e ator Bruno de Luca passe a responder por omissão de socorro a Kayky Brito no atropelamento que o amigo sofreu em setembro passado no Rio de Janeiro. Com essa decisão, Bruno agora é autor do crime de omissão de socorro. O crime é previsto no artigo 135 do Código Penal. De Luca é acusado de não ter ajudado o ator após ele ser atropelado. Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê aborda o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Me Explica Direito - 18-10-23.mp3

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