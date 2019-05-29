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ME EXPLICA DIREITO

O "Pacto pelo Brasil" e a independência dos Poderes

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 12:06

Publicado em 

29 mai 2019 às 12:06
Em um café da manhã nesta terça-feira (28) o governo federal disse que trabalha em um pacto entre os três Poderes em torno de metas e projetos prioritários para retomada do crescimento. A declaração foi do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ao sair de encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e do Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli.
Toffoli afirmou, por exemplo, que um pacto entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário é fundamental para o atendimento das demandas da população e marcará “um novo tempo” nesse relacionamento. Para presidente do STF, “assinatura do documento mostra que todos estão ‘imbuídos’ da necessidade de destravar o Brasil”. Este é um dos destaques do Me Explica Direito desta quarta-feira (29), com o comentarista Américo Bedê!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 29-05-19

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