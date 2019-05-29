O "Pacto pelo Brasil" e a independência dos Poderes

Em um café da manhã nesta terça-feira (28) o governo federal disse que trabalha em um pacto entre os três Poderes em torno de metas e projetos prioritários para retomada do crescimento. A declaração foi do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ao sair de encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e do Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli.

Toffoli afirmou, por exemplo, que um pacto entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário é fundamental para o atendimento das demandas da população e marcará “um novo tempo” nesse relacionamento. Para presidente do STF, “assinatura do documento mostra que todos estão ‘imbuídos’ da necessidade de destravar o Brasil”. Este é um dos destaques do Me Explica Direito desta quarta-feira (29), com o comentarista Américo Bedê!