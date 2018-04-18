O futuro de Aécio Neves após se tornar réu

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira (17) receber a denúncia contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG) por suposta prática de corrupção passiva e obstrução de Justiça. Com isso, o senador vira réu pela primeira vez.
Por unanimidade, os cinco ministros da turma (Marco Aurélio Mello, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber e Alexandre de Moraes) admitiram a abertura de processo por corrupção e, por 4 votos a 1, por obstrução de Justiça – neste caso, o único voto contrário foi o de Alexandre de Moraes. Nesta edição do Me Explica Direito o comentarista Américo Bedê traz mais detalhes do que acontece com Aécio Neves após ele se tornar réu. Confira!
Me Explica Direito - Americo Bedê - 18-04-18