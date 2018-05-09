Nova lei tira da Justiça comum ações sobre militares

Em vigor desde outubro de 2017, uma legislação já resultou na transferência de mil investigações da Justiça comum para a Militar. Enquanto entidades de direitos humanos temem blindagem e impunidade, promotores e juízes militares dizem que não haverá proteção.

Novos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ainda podem mudar o rumo dos processos sobre tortura, abuso e outros crimes atribuídos a militares no exercício da função. Confira a análise do tema feita pelo comentarista Américo Bedê, no quadro Me Explica Direito.