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ME EXPLICA DIREITO

Nova lei tira da Justiça comum ações sobre militares

O comentarista Américo Bedê fala sobre o tema

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 12:05

Publicado em 

09 mai 2018 às 12:05
Em vigor desde outubro de 2017, uma legislação já resultou na transferência de mil investigações da Justiça comum para a Militar. Enquanto entidades de direitos humanos temem blindagem e impunidade, promotores e juízes militares dizem que não haverá proteção.
Novos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ainda podem mudar o rumo dos processos sobre tortura, abuso e outros crimes atribuídos a militares no exercício da função. Confira a análise do tema feita pelo comentarista Américo Bedê, no quadro Me Explica Direito.
 
Me Explica Direito - Americo Bedê - 09-05-18

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