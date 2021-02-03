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ME EXPLICA DIREITO

No Judiciário: entenda o que é o direito ao esquecimento

Ouça a análise de Américo Bedê

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 13:12

Publicado em 

03 fev 2021 às 13:12
Após solenidade de abertura do Ano Judiciário, na última segunda-feira (1º), o Supremo Tribunal Federal realiza nesta quarta-feira (03) sua primeira sessão em 2021. Na pauta, o direito ao esquecimento, que, em linhas gerais, é direito de que uma pessoa não tenha exposto ao público, indefinidamente, um fato ocorrido em determinado momento de sua vida. O tema é polêmico, já que pode ter impactos negativos para a liberdade de expressão. Mas o conceito não consta na legislação brasileira e cabe à Corte decidir se ele existe ou não. Nesta edição do Me Explica Direito, Américo Bedê analisa o caso e aponta o que estaria abarcado no direito ao esquecimento. Acompanhe!
Me Explica Direito - 03-02-21

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