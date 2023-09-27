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Me Explica Direito

Mutirão do CNJ revisa prisões: em 2 meses quase 22 mil pessoas presas irregularmente foram liberadas

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 12:00

Publicado em 

27 set 2023 às 12:00
Prisão, cadeira, cela
Câmara dos Deputados debate saídas temporárias de presos e progressão de pena Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê traz como destaque a notícia de que um mutirão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) analisou prisões em todo país e colocou em liberdade, entre julho e agosto, quase 22 mil pessoas presas de forma irregular. As informações constam de balanço divulgado pelo órgão nesta semana. Segundo o CNJ, no período da ação, 27.010 presos tiveram sua situação modificada, alterando o modelo de prisão, por exemplo. Desse total, 21.866 foram colocados em liberdade. Ouça a conversa completa!
CBN - Me Explica Direito - 27-09-23.mp3

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