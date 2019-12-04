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ME EXPLICA DIREITO

Mortes em Paraisópolis: ação da PM "fugiu" das normas?

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 13:06

Publicado em 

04 dez 2019 às 13:06
Seis policiais militares envolvidos na ocorrência que resultou na morte de nove pessoas no domingo (1º) em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, foram afastados do trabalho nas ruas. Segundo a Polícia Civil, as vítimas morreram pisoteadas durante tumulto em um baile funk. Há duas versões sobre o que aconteceu por lá, quando nove pessoas morreram pisoteadas e outras 12 ficaram feridas. 
O comentarista Américo Bedê explica que a atuação da Polícia Militar é sempre necessária em eventos com muitas pessoas, seja um baile funk ou de qualquer outra natureza musical, a fim de garantir, em essência, a segurança dos presentes. Entretanto, o parâmetro deve ser a legalidade, proteção e "jamais a violação de direitos fundamentais". Bedê reforça que a investigação sobre o caso deve ser isenta e com apuração séria e comprometida. Confira!
Me Explica Direito - 04-12-19

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