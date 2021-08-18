Ministro do STF pode sofrer impeachment? Entenda

No último sábado (14), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pediria ao Senado a abertura de processos de impeachment contra dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) - Luis Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Bolsonaro alegou que ambos os ministros "extrapolam os limites constitucionais". Atualmente, há 17 textos protocolados na Mesa Diretora no Senado pedindo o impeachment de, pelo menos, seis ministros da Suprema Corte. Mas um ministro do STF pode sofrer impeachment? Como o processo funciona? Quem responde é Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito! Acompanhe!