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Ministro do STF pode sofrer impeachment? Entenda

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 12:04

Publicado em 

18 ago 2021 às 12:04
Escultura
Escultura "A Justiça", de Alfredo Ceschiatti, em frente ao edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
No último sábado (14), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pediria ao Senado a abertura de processos de impeachment contra dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) - Luis Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Bolsonaro alegou que ambos os ministros "extrapolam os limites constitucionais". Atualmente, há 17 textos protocolados na Mesa Diretora no Senado pedindo o impeachment de, pelo menos, seis ministros da Suprema Corte. Mas um ministro do STF pode sofrer impeachment? Como o processo funciona? Quem responde é Américo Bedê, nesta edição do Me Explica Direito! Acompanhe!
Me Explica Direito - 18-08-21.mp3

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